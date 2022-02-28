У будинок у Чернігові влучила ракета

О 02.45 28 лютого в житловий будинок в центрі Чернігова влучила ракета.

Вогонь, що охопив два нижніх поверхи, ліквідували.

За словами речника ДСНС у Чернігівській області Олександра Івченка, унаслідок пожежі постраждала одна жінка.

На цей час відомо, що травми в неї незначні.

Нагадаємо, що близько 04.00 почалися обстріли в Києві та Харкові.

Повітряна небезпека зберігалась із 19.08 27 лютого до 03.00 28 лютого в Черкаській області.

Там українські військові відбили три авіаудари в самому обласному центрі та один – у Чорнобаївському районі.

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