В Украине уже шестые сутки идет война. Российские войска с ночи 24 февраля незаконно пересекают нашу государственную границу.

Враг начал свою атаку на аэропорты и аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре. Зафиксированы диверсии и в других регионах Украины.

Целью оккупанта является захват власти в крупнейших городах, прежде всего в столице – Киеве.

С первого дня вторжения на территорию Украины российский враг использует различное оружие, в том числе и реактивные системы залпового огня Град. Калибр снарядов Града – 122 мм. В военном конфликте на Донбассе, который длится восьмой год, такое тяжелое вооружение запрещено согласно Минским договоренностям.

Где в Украине РФ уже использовала Грады

С 4.35 24 февраля Россия начала обстрел Украины из Градов и минометами.

24 февраля российские войска из Градов обстреляли населенный пункт Новоселовка Вторая Донецкой области. Два дома разрушены, еще восемь – повреждены.

Попали снарядами в здание фильтровальной станции Часовоярского регионального производственного управления КП Компания Вода Донбасса в поселке Новолуганское и в трубу газоснабжения.

24 февраля в Угледаре под обстрел реактивными системами залпового огня Град попала больница. Градами враг атаковал микрорайоны Мариуполя.

25 февраля российские оккупационные войска из Градов обстреляли Ворзель Киевской области. Обломки от снарядов попали в помещение детского дома. Спасатели сообщили, что пострадавших не было.

25 февраля под Счастьем оккупанты “накрыли” Градами автобусы для эвакуации людей. По словам главы Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, в город пытались проехать два автобуса, чтобы вывезти пожилых людей, женщин и детей. Как только автобусы подъехали к Счастью, их сразу “накрыли” Градами.

26 февраля враг использовал Грады в Чернигове. Снаряды прилетели в жилой квартал – загорелись квартиры в многоэтажке.

28 февраля российские оккупанты нанесли удар по Харькову с реактивной артиллерии. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, из-за обстрелов есть десятки погибших и сотни раненых. Из видео в соцсетях видно, что под обстрелы попали жилые кварталы Салтовки, Алексеевки и Павлового поля.

28 февраля враг обстрелял Волноваху из Градов. Под шквал снарядов попала эвакуационная колонна, ехавшая за людьми. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

1 марта в городе Ахтырка Сумской области российские военные из Градов били по воинской части. Погибли более 70 человек — это и военные, и гражданские.

Что такое БМ-21 Град?

РЗСО Град (БМ-21) — это советская и российская реактивная система залпового огня. Предназначена для поражения живой силы, небронированной техники, артиллерии, минометов, командных пунктов и так далее.

Шасси Града — это грузовой автомобиль повышенной проходимости Урал. Полевая реактивная система БМ-21 стала прототипом других систем для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.

За один залп Град выпускает 40 снарядов. Дальность полета — до 20 км.