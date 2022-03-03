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Факты / Украина

Коренной россиян пришел воевать против РФ на стороне Украины

Валентина Летяк редактор ленты
росіян прийшов воювати проти РФ

60-летний коренной россиянин из Тверской области Владимир Жигалин пришел в Службу безопасности Украины и изъявил желание воевать против страны-агрессора, гражданином которой он является.

– У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных, – обратился он к своим соотечественникам.

Сказал, что это его сознательное решение, поскольку понимает, кто захватчик.

Российские военные, пришедшие на нашу землю воевать, постепенно тоже стали осознавать, что их здесь никто не ждал.

Поэтому они массово дезертируют и бросают в Украину колонны военной техники, чтобы не выполнять преступные приказы своих командиров.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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