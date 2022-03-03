На восьмой день войны российские войска, не преуспев почти на всех направлениях, снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают устойчиво защищать определенные рубежи и блокировать силы агрессора на разных направлениях.

В этом заверили в Генштабе ВСУ, добавив, что впервые российские военные преступники признали факт массовой смерти и ранений собственных солдат. В ходе очередного вечернего брифинга официальный представитель российского Министерства обороны обнародовал собственную информацию о потерях российских оккупационных войск в Украине: 498 погибших и 1 597 раненых.

Украинские военные обратились к блогерам, экспертам и пользователям соцсетей, которые практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия поражения и точность попадания вражеских ракет. Они объяснили, что оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки стрельбы врага.

Поэтому нужно быть осмотрительными при распространении информации об обстрелах в режиме реального времени.

Рассказали в Генштабе и о ситуации в разных регионах страны. Так, на Волынском направлении агрессор продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы, а на Полесском — пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов.

В Генштабе заметили дальнейшее развертывание вражеских полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские захватчики, не добившись успеха в украинских городах Чернигов, Нежин, Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с нашими Вооруженными силами, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Частью сил батальонной тактической группы, фактически потерявшей боеспособность, враг осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении на Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении российские войска при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели — захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей — противник так и не достиг.

На Таврическом направлении агрессор не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и введения части оперативных резервов он сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и введения части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии российские военные продолжают наступление, чтобы выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

Киев и другие города Украины страдают от ракетно-бомбовых ударов противника. Но в Генштабе отмечают, что враг деморализован, он продолжает нести потери.