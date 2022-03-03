На восьмий день війни російські війська, не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

Водночас Збройні сили України продовжують стійко боронити визначені рубежі та блокувати сили агресора на різних напрямках.

У цьому запевнили у Генштабі ЗСУ, додавши, що вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Під час чергового вечірнього брифінгу офіційний представник російського Міністерства оборони оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1 597 поранених.

Українські військові звернулися до блогерів, експертів та користувачів соцмереж, які практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки враження та точність попадання ворожих ракет. Вони пояснили, що оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога.

Тому потрібно бути обачливими під час розповсюдження інформації про обстріли в режимі реального часу.

Розповіли у Генштабі і про ситуацію у різних регіонах країни. Так, на Волинському напрямку агресор продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону, а на Поліському – намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів.

У Генштабі помітили подальше розгортання ворожих польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські загарбники, не досягши успіху в українських містах Чернігів, Ніжин, Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень з нашими Збройними силами, намагаються дістатись північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах населених пунктів Баришевка, Нова Басань, Любеч. Частиною сил батальйонної тактичної групи, яка фактично втратила боєздатність, ворог здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку російські війська за підтримки артилерії продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку агресор не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів він зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії російські військові продовжують наступ, щоб вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону Чорноморського флоту РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку Одеси.

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Але у Генштабі зазначають, що ворога деморалізовано, він продовжує нести втрати.