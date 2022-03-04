В условиях военного положения снять наличные средства в Украине можно не только в банкоматах, но и в супермаркетах, аптеках и на АЗС.

О деталях проинформировали в пресс-службе Национального банка Украины.

– В случае острой потребности в наличных деньгах вы можете получить их в предприятиях торговли. Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных, — отметили в НБУ.

Таким образом можно получить сумму от 500 грн, однако не более 6 000 грн. Доступную сумму следует уточнять на кассе.

На сегодняшний день наличные средства можно снять:

• в сетях супермаркетов, магазинов: АТБ-Маркет, Сильпо, Фора, FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), ЛотОК, Thrash! (Траш), Точка, Сим23 (до 2 000 грн);

• на АЗС: ОККО, Укрнафта (до 5 000 грн), БРСМ-Нафта, Сеть АЗК WOG (до 500 грн);

• в аптеках: Белая ромашка, Аптека Доброго Дня, Аптека АНЦ, Аптека Копейка, Аптека 9·1·1, Аптека оптовых цен;

• в магазинах EVA (до 2 000 грн).

Как подчеркнули в НБУ, такие способы снятия наличных имеют ряд преимуществ, поскольку владельцу карточки не нужно будет искать банкомат, подвергаясь опасности в нынешних условиях. В то же время предприятию не нужно будет думать о том, как осуществить инкассацию наличных в военное время.

Стоит отметить, что на днях сеть супермаркетов Сильпо увеличила лимит снятия наличных на кассах своих магазинов с 500 грн до 6 тыс. грн.

Как известно, в начале марта Национальный банк ослабил ряд запретов на операции в иностранной валюте. Теперь клиенты смогут снять до 30 тыс. грн в день не в гривнах.