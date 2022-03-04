В умовах воєнного стану зняти готівкові кошти в Україні можна не лише в банкоматах, а й у супермаркетах, аптеках та на АЗС.

Про деталі поінформували в пресслужбі Національного банку України.

– У разі гострої потреби в готівці ви можете отримати її в підприємствах торгівлі. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки, – зазначили в НБУ.

У такий спосіб можна отримати суму від 500 грн, проте не більше ніж 6 000 грн. Доступну суму варто уточнювати на касі.

Станом на сьогодні готівкові кошти можна зняти:

• у мережах супермаркетів, магазинів: АТБ-Маркет, Сільпо, Фора, FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), ЛотОК , Thrash! (Траш), Точка, Сім23 (до 2 000 грн);

• на АЗС: ОККО, Укрнафта (до 5 000 грн), БРСМ-Нафта, Мережа АЗК WOG (до 500 грн);

• в аптеках: Біла ромашка, Аптека Доброго Дня, Аптека АНЦ, Аптека Копійка, Аптека 9·1·1, Аптека оптових цін;

• у магазинах EVA (до 2 000 грн).

Як наголосили в НБУ, такі способи зняття готівки мають низку переваг, адже власнику картки не потрібно буде шукати банкомат, наражаючись на небезпеку в нинішніх умовах. Водночас підприємству не потрібно буде думати про те, як здійснити інкасацію готівки у воєнний час.

Варто зазначити, що днями мережа супермаркетів Сільпо збільшила ліміт зняття готівки на касах своїх магазинів з 500 грн до 6 тис. грн.

Як відомо, на початку березня Національний банк послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Тепер клієнти зможуть зняти до 30 тис. грн за день не у гривнях.