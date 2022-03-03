В результате обстрела российскими агрессорами больницы в Васильевке Запорожской области погибли три человека, еще четверо — тяжело ранены.

По информации Запорожской областной военной администрации, 1 и 2 марта российские военные ударили по хирургическому и санитарному отделам Васильевской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

Сильно пострадали приемное, реанимационное и хирургическое отделения.

Кроме того, сейчас есть проблемы с водой, электроснабжением и отоплением.

Однако врачи продолжают оказывать медицинскую помощь населению Васильевской общины.

В Васильевке на Запорожье российские агрессоры обстреляли больницу: трое погибших / 3 фотографии

На днях российский солдат в захваченном Бердянске (Запорожская область) расстрелял мирного жителя города, отказавшегося отдать ему мобильный телефон, чтобы позвонить по телефону домой.

В соцсетях в открытом доступе есть видео с камер магазинов, АЗС и местных жителей, доказывающие мародерство и грабительские действия армии РФ.

Фото: ЗОДА