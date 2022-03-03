ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

У Василівці на Запоріжжі російські агресори обстріляли лікарню: троє загиблих

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ліікарня в Василівці

Внаслідок обстрілу російськими агресорами лікарні у Василівці Запорізької області загинуло троє людей, ще четверо – тяжко поранені.

За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, 1 та 2 березня російські військові вдарили по хірургічному та санітарному відділах Василівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування.

Сильно постраждали приймальне, реанімаційне та хірургічне відділення.

Окрім того, зараз є проблеми з водою, електропостачанням та опаленням.

Проте лікарі продовжують надавати медичну допомогу населенню Василівської громади.

Ліікарня в Василівці
Ліікарня в Василівці
Ліікарня в Василівці
Ліікарня в Василівці
Ліікарня в Василівці
Ліікарня в Василівці
У Василівці на Запоріжжі російські агресори обстріляли лікарню: троє загиблих / 3 фотографии

Днями російський солдат у захопленому Бердянську (Запорізька область) розстріляв мирного мешканця міста, який відмовився дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому.

У соцмережах у відкритому доступі є відео з камер магазинів, АЗС та місцевих жителів, що доводять мародерство та грабіжницькі дії армії РФ.

Читайте
Снаряд влучив у будинок у Мелітополі: постраждала 12-річна дівчинка з батьком

Фото: ЗОДА

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка