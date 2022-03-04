На девятый день с момента полномасштабного вторжения российских войск ситуация в Украине остается контролируемой. Враг предпринимает попытки продвижения по некоторым направлениям, но их немного.

Об этом рассказал сегодня на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– Общая ситуация контролируема. Руководство Вооруженных сил, руководство государства принимает непосредственные меры для того, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного, — подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что враг вчера после пополнения резервов и тыловых запасов начал двигаться на отдельных направлениях. В частности, в Энергодаре российские войска частично установили контроль над Запорожской АЭС.

Кроме того, российским захватчикам удалось продвинуться у города Вознесенск Николаевской области. По словам Арестовича, это направление от Николаева к Кривому Рогу.

– Наши войска его там остановили, сейчас идет бой. Все попытки противника продвинуться непосредственно в сторону Николаева были отражены, – отметил он.

Арестович добавил, что еще одна горячая точка – это северо-запад от Киева, где сейчас происходят бои. Там украинские войска, авиация, артиллерия останавливают врага.

Харьков и Ахтырка сейчас подвергаются сокрушительным ударам путинских войск, но оборона этих городов держится. Как отметил Арестович, о ситуации там знают на международном уровне.

– В Ахтырке была попытка разрушить авиацией местную ТЭС. Но оборона держится, противник там терпит огромные потери и перебрасывает туда дополнительные резервы, которые в противном случае могли бы быть использованы, например, на Киевщину. Героическая оборона Ахтырки и Харькова, во-первых, заставила противника остановиться, во-вторых – изменить направление развития основного удара и в-третьих – заставила перебросить туда дополнительные резервы. Вот что дает умелое сопротивление на местах, — рассказал Арестович.

Он добавил, что такое сопротивление позволяет Украине выиграть необходимое время для того, чтобы поступила западная помощь и сработали международные санкции.

Что касается Чернигова, то город выдержал мощный авиационный удар войск РФ. В то же время, руководство сил обороны удерживает город, и враг в том направлении не продвигается.

Комментируя ситуацию вокруг Мариуполя, Арестович отметил, что город частично находится в осаде.

– Мариуполь частично находится в осаде, но ситуация контролируется. Находящиеся в городе военные отражают попытки врага окружить его окончательно, — заявил он.

Арестович уточнил, что напряженная гуманитарная ситуация в Мариуполе является предметом переговоров с представителями РФ в Беларуси, а также высшим руководством стран-партнеров Украины и международных организаций. Советник руководителя ОПУ заверил, что ситуация решается: речь идет об установлении гуманитарных коридоров для вывоза людей и снабжения городом продуктами первой необходимости.

Что касается Одессы, то, по словам Арестовича, прямой опасности там нет. Вооруженные силы Украины, силы обороны, руководство города и области контролируют ситуацию. А немногочисленные попытки кораблей врага вести огонь подавляются украинской артиллерией.