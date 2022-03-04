Вооруженные силы Украины дают эффективный отпор российским войскам. Украинские военные остановили врага на большинстве направлений, а на некоторых – провели контрнаступление.

Об этом сообщил в обращении к украинцам министр обороны Украины Алексей Резников.

– 196 часов обороны. Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю. В эти часы и дни происходит перелом ситуации. Время перелома требует собранности, особой концентрации. Наши защитники и защитницы остановили врага по большинству направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление, — подчеркнул Резников.

Глава Минобороны отметил, что сейчас остается сложной ситуация на юге, где российские войска обстреливали Запорожскую АЭС. Под обстрелами врага находится и Харьков.

– Бьются Сумская и Черниговская области. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов. На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу, – добавил Резников.

Министр проинформировал, что по итогам восьми суток потери армии РФ превысили 10 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Известно об уничтожении минимум одного российского генерала – заместителя командующего 41 общевойсковой армией Центрального военного округа РФ Андрея Суховецкого.

В ходе боев было уничтожено множество российской бронетехники. По словам Резникова, это количество можно уже измерять “не единицами, а батальонами и бригадами”.

Украинским военным удалось захватить несколько машин со снарядами к РСЗО (реактивным системам залпового огня), которыми враг обстреливает украинские мирные города. Резников заверил, что все эти снаряды “вернутся” путинским войскам.

– Мы тоже несем потери. Война – великое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей… Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди – живое сердце. Каждый из них будет увековечен как герой, — добавил министр.

Алексей Резников подчеркнул, что с начала полномасштабной войны пришлось принимать многие сложные решения: в частности, маневрировать, чтобы сохранить армию. Был затоплен фрегат Гетьман Сагайдачный, чтобы он не достался врагу.

– Но всю нашу землю мы вернем. Мы с болью смотрим на разрушенные здания после российских обстрелов. Мы все отстроим… Главное сейчас – выстоять, – заявил министр.

Как ранее сообщили в Генштабе ВСУ, на девятый день войны России против Украины основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Источник: Алексей Резников