России не удалось осуществить блицкриг в Украине, поэтому враг сейчас срочно меняет сценарии своих действий.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя оперативную ситуацию в нашем государстве.

По ее данным, группировки российских войск сейчас фактически исчерпали основную часть своих оперативных резервов и начали подготовку к перебрасыванию дополнительных сил.

– Они максимально вбросили сюда силы в первые дни. Их план заключался в блицкриге – срочном захвате территории Украины и, в частности, Киева. Но поскольку мы эти планы сломали, то сейчас враг срочно меняет свои сценарии, включает старые сценарии 2014 года. Начинает хаотично совершать какие-то действия, перепланировки, а также в неких местах мы наблюдаем перегруппировку войск. Таким образом, можно говорить, что враг растерян, — отметила Маляр.

В то же время она подчеркнула, что в этой ситуации не стоит расслабляться: следует понимать, что впереди Украину еще ждут испытания, и нужно будет бороться за нашу свободу.

Комментируя ситуацию на Слобожанском направлении, Маляр проинформировала, что группировка войск Западного военного округа РФ силами до 16 БТГ (батальонных тактических групп) по состоянию на час ночи проводила наступательную операцию. Враг сосредоточил свои усилия на направлении Новомосковска (Днепропетровская область).

Российские захватчики также блокируют Харьков с севера и временно заняли город Балаклея. В то же время враг не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил усилия в районе Гадяча и Зенькива (Полтавская область).

В связи с этим Анна Маляр отметила, что нужно смотреть на ситуацию в динамике, ведь она постоянно меняется.

– Нужно смотреть полностью динамику боев по Украине и продвижение врага и, наоборот, продвижение украинских сил. Если говорить об этом соотношении, то оно идет на пользу Вооруженных сил Украины… Поэтому, когда вы слышите информацию, что какой-то город временно занят или временно заблокирован, это не значит, что это конечная фаза. Это значит, что идут бои, и Вооруженные силы будут освобождать этот город, поселок или село, – объяснила Маляр.

Комментируя ситуацию с мобилизацией в Украине, замминистра проинформировала, что желающих защищать страну очень много, и сейчас украинцы возвращаются из других стран ради того, чтобы стать в ряды Вооруженных сил. Также постоянно происходит набор в территориальную оборону.