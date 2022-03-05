Чтобы защитить свою страну: из-за границы в Украину вернулись более 60 тыс. мужчин

Для защиты Украины от российских захватчиков из-за границы уже вернулось 66 224 мужчин. Такие цифры озвучил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это еще 12 боевых и мотивированных бригад Украины.

— 66 224. Именно столько мужчин вернулись из-за границы, чтобы защитить свою страну от орды. Это еще 12 боевых и мотивированных бригад Украины. Украинцы, мы непобедимы! – написал он в Twitter.

Также Алексей Резников сообщил, что на десятый день с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину ресурсы российских войск заканчиваются. В то же время Вооруженные силы Украины держат рубежи и переходят в контрнаступление.

По его словам, благодаря сопротивлению украинцев планы Кремля за двое суток захватить крупные города, сместить руководство нашего государства и присоединить Украину к РФ провалились.

Министр обороны заявил, что из-за сопротивления украинцев темпы наступления вражеских войск снизились, и РФ сменила тактику – перешла к бомбардировке мирных населенных пунктов.