На десятый день с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину ресурсы российских войск заканчиваются. В то же время Вооруженные силы Украины держат рубежи и переходят в контрнаступление.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что благодаря сопротивлению украинцев планы Кремля за двое суток захватить крупные города, сместить руководство нашего государства и присоединить Украину к РФ провалились.

– Да, враг продвинулся по отдельным направлениям, но контролирует лишь небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов… Вооруженные силы контролируют ситуацию, держат рубежи и переходят в контрнаступление, – заявил министр.

Резников добавил, что из-за сопротивления украинцев темпы наступления вражеских войск снизились, и РФ сменила тактику – перешла к бомбардировке мирных населенных пунктов.

– На сегодня наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал. Авиацией всех видов осуществляются бомбардировки городов, поселков и гражданской инфраструктуры, в том числе критически важной и опасной, как атомные и гидроэлектростанции… Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, детсадам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей – это тактика испуганных шакалов, — отметил Резников, добавив, что за каждую жизнь враг ответит.

Глава Минобороны также проинформировал о текущей ситуации на разных направлениях. Резников напомнил, что основные усилия путинских войск были сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Сейчас защитники столицы Украины продолжают отражать наступление врага и наносят поражение наступательным группировкам войск РФ.

На Волынском направлении положение украинских войск существенно не изменилось.

На Северском направлении Чернигов держит оборону, украинские военные удерживают позиции. По информации Минобороны, в районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское (Черниговская область) перед водным препятствием находится колонна войск РФ численностью до 200 единиц техники и живой силы. Колонна остановилась, поскольку мост через реку разрушен.

На Слобожанском направлении украинская армия продолжает оборонительные бои и наносит огневое поражение врагу.

На Приморском направлении ВСУ совершают прикрытие морского побережья, а также не позволяют захватчикам окружить город Николаев.

В то же время воздушные удары войск РФ отражают Воздушные силы ВСУ: с 24 февраля враг уже потерял 39 самолетов и 40 вертолетов.

Возрастают и потери среди личного состава войск РФ.

Алексей Резников подчеркнул, что военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, а дальше его ждет логистический коллапс.

– Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по “учениям”, на экзамене получившие 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке добиться своей имперской мечты… Так что повторю: единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь – сдаться в плен, — добавил Резников.

Как накануне проинформировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, вражеские войска несут существенные потери на всех операционных направлениях. В то же время, украинские военные и силы территориальной обороны перехватили тактическую инициативу.

Источник: Алексей Резников