Путін відправив нас на смерть, українці воюють як звірі – полонені військові РФ

Російський офіцер, лейтенант танкових військ РФ Максим Гришенков повідомив на прес-конференції в суботу, 5 лютого, що українські військовослужбовці чинять великий опір – воюють як звірі.

– Ми йшли у бік Сум. Подальшим завданням було дійти до Києва якнайшвидше. Завдання – розбивати все, що бачимо з військової техніки чи військових людей, які не належать до наших військ. Але наша колона потрапила в засідку і була повністю розбита місцевими, котрі воюють як звірі з усіх знарядь. Вони не віддають жодного сантиметра своєї землі. Командування нас просто кинуло. Підтримки не було, – повідомив Гришенков.

Тим часом інший полонений офіцер танкових військ РФ Дмитро Колоярцев зазначив, що Україна має сучасну зброю, яка також лякає загарбників.

– Після того, як пройшли Суми та Прилуки, моя колонна потрапила під обстріл українських сил. Уся колона згоріла. У вас сучасна зброя. Нас бомбили звідусіль – з повітря та із землі. Байрактари, РПГ, кулеметами. Було страшно. Я добровільно зі своїм екіпажем здався в полон, сказав він.

Ще один полонений військовослужбовець, який проходить контрактну службу в Московській області, Андрій Чуватаревський сказав, що росіяни зіткнулися в Україні з великим опором.

– Я ніколи такого не зустрічав. Я хочу попросити, щоб сюди нікого не відправляли та просто виводили війська звідси, – заявив Чуватаревський.

Полонений військовослужбовець Дмитро Гагарін, тим часом, наголосив, що Путін відправив військових РФ на вірну смерть.

– Тут гинуть російські срочники, ваші діти. Гинуть мої товариші. Вони просто вмирають, бо їх дурять. Обманює їх Путін, відправляючи на смерть. Їх ніхто не поховає, просто їхнім батькам у російських військкоматах скажуть, що вони на навчаннях або надішлють повідомлення про зникнення безвісти, але це брехня, – сказав він.

За його словами, російські солдати залишаються в Україні через те, що Путін не хоче, щоб вони донесли до своєї країни, правду про те, що тут відбувається.