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Факти / Україна

Серед соратників Путіна розпочався розкол – РНБО

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Серед соратників Путіна розпочався розкол – РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що серед соратників президента Російської Федерації Володимира Путіна розпочався розкол.

– Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що в оточенні Путіна розпочався розкол. Західні санкції проти російської еліти, яка, як відомо, є фундаментом кремлівської влади, похитнули віру російських олігархів у свого ідола, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Центру у Facebook.

Як повідомляється, наразі вже шість олігархів із загальним капіталом $90 млрд публічно виступили проти російської агресії щодо України. За даними центру, за тиждень війни статки російських мільярдерів скоротилися майже на $40 млрд.

– Сьогодні заяви зробили власник Новатек Леонід Міхельсон, засновник Русала Олег Дерипаска, власник Лукойл Вагіт Алекперов, голова Альфа Груп Михайло Фрідман та його партнер Петро Авен, – йдеться у повідомленні.

Але найтвердіше, як підкреслюється, висловився відомий банкір Олег Тіньков:

– Це немислимо і неприпустимо! Держави мають витрачати гроші на лікування людей, а не на війну, – цитують його у РНБО.

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