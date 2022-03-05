Сегодня, 5 марта, в Чернигове был сбит российский бомбардировщик Су-34. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Командование отмечает, что пилот приземлился в окрестностях Чернигова. Его задержали.

— Эти двое больше не сбросят ни одной бомбы из штурмовика на мирных людей… Один из летчиков взят в плен для трибунала в Гааге. При нем все доказательства их преступлений против украинского народа, — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что самолет нес над Черниговом авиабомбами ФА-500. То есть каждая бомба была весом 500 кг.

– Пол тонны тротила на мирный город! — отметили в Оперативном командовании Север.

Кроме того, 5 марта ВСУ сбили российский военный вертолет.

По состоянию на 6.00 5 марта Россия на территории Украины потеряла 39 самолетов и 40 вертолетов.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ