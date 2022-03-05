Сьогодні, 5 березня, у Чернігові збили російський бомбардувальник Су-34. Пілот встиг катапультуватись.

Про це повідомляє Оперативне командування Північ.

Командування зазначає, що пілот приземлився на околиці Чернігова. Його затримали.

– Ці двоє більше не скинуть жодної бомби зі штурмовика на мирних людей… Один з льотчиків взятий у полон для трибуналу в Гаазі. При ньому всі докази їхніх злочинів проти українського народу, – йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що літак ніс над Черніговом авіабомбами ФА-500. Тобто кожна бомба була вагою 500 кг.

– Пів тонни тротилу на мирне місто! – зазначили в Оперативному командуванні Північ.

Крім того, 5 березня ЗСУ збили російський військовий гелікоптер.

Станом на 6.00 5 березня Росія на території України втратила 39 літаків та 40 вертольотів.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ