Российская сторона нарушает достигнутые договоренности: блокирует открытие “зеленых коридоров” из населенных пунктов, которые обстреливают войска РФ, и не допускает гуманитарные грузы.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что путинские войска перешли к тактике террора: наносят удары по населению и критической инфраструктуре Украины. Тем самым, враг пытается запугать украинцев, спровоцировать панические настроения и сломать волю к сопротивлению.

– Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие “зеленых коридоров”, не допускает гуманитарные грузы, но при этом пытается создать фальшивую картинку “радостной встречи” оккупантов местными жителями, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что подобные провокации РФ провалились. Так, жители Херсона отказались участвовать в постановочном шоу российских пропагандистов.

Ключевые города в сдерживании агрессора на Юге и Востоке – Мариуполь и Харьков – держат оборону. Готовы обороняться также Одесса и Николаевская область.

По словам Данилова, можно ожидать проведения в РФ дополнительной мобилизации, однако это существенно усложнит внутриполитическую ситуацию в стране-агрессоре.

– Зомбированное российское общество готово кричать: “Можем повторить”. Но умирать за путинские фантазии оно не готово, в отличие от украинцев, готовых убивать за свою свободу и свою землю, — подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что в регионы РФ начал прибывать “груз 200” (тела российских захватчиков, погибших в Украине). По словам Данилова, это усугубляет ситуацию в России, там усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в войне в Украине.

Данилов отметил, что одновременно укрепляется украинская терроборона, Вооруженные силы пополняются новыми резервами, а государства-союзники оказывают Украине помощь.