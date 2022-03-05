Російська сторона порушує досягнуті домовленості: блокує відкриття “зелених коридорів” із населених пунктів, які обстрілюють війська РФ, та не допускає гуманітарні вантажі.

Про це поінформував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що путінські війська перейшли до тактики терору: наносять удари по населенню та критичній інфраструктурі України. Тим самим ворог намагається залякати українців, спровокувати панічні настрої та зламати волю до спротиву.

– Підлий і підступний ворог порушує досягнуті домовленості – блокує відкриття “зелених коридорів”, не допускає гуманітарні вантажі, але водночас робить спробу створити фальшиву картинку “радісної зустрічі” окупантів місцевими жителями, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що такі провокації РФ провалилися. Так, жителі Херсона відмовилися брати участь у постановочному шоу російських пропагандистів.

Ключові міста в стримуванні агресора на Півдні та Сході України – Маріуполь та Харків – тримають оборону. Готові оборонятися також Одеса та Миколаївщина.

За словами Данілова, можна очікувати проведення в РФ додаткової мобілізації, проте це суттєво ускладнить внутрішньополітичну ситуацію в країні-агресорі.

– Зомбоване російське суспільство готове кричати: “Можем повторить”. Але вмирати за путінські фантазії воно не хоче, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю, – наголосив секретар РНБО.

Він додав, що в регіони РФ почав прибувати “вантаж 200” (тіла російських загарбників, які загинули в Україні). За словами Данілова, це погіршує ситуацію в Росії, там посилюються тенденції відмови та ухилення від участі у війні в Україні.

Данілов зазначив, що водночас зміцнюється українська тероборона, Збройні сили поповнюються новими резервами, а держави-союзники надають Україні допомогу.

Як відомо, сьогодні з Маріуполя та Волновахи мали відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних жителів. Гуманітарним “зеленим коридором” було обрано маршрут Маріуполь – Нікольське – Розівка ​​– Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Проте ворог не дотримувався режиму тиші на маршруті евакуації з Маріуполя. Російська війська продовжували обстріли самого міста та його околиць. Через це евакуацію населення вимушено перенесли.

Джерело: Олексій Данілов