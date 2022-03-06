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Армия РФ выпустила две ракеты Торнадо-С по Донецкой области

Анастасия Гевко редактор ленты
Армия РФ выпустила две ракеты Торнадо-С по Донецкой области

Нацполиция Украины сообщает, что армия Российской Федерации выпустила две российские ракеты Торнадо-С по Донецкой области. 

– В каждую из ракет входит по 646 (!) кассетных боевых элементов, которые могут сдетонировать в любой момент. В Покровске от взрыва таких мин, которые “накрыли” жилой частный сектор, ранения получили три человека – местный житель и два взрывотехника ГСЧС, – говорится в сообщении.

Уточняется, что российская армия взяла на вооружение ракеты Торнадо-С в 2015 году.  По данным Нацполиции, две такие ракеты оккупационные войска российской армии выпустили по городу Покровск. 

– Предварительно оккупанты хотели взорвать железнодорожный вокзал, однако боевые элементы упали в основном на частный сектор мирных жителей – на улицы Центральная, Кальмиусская, Быкова и близлежащие территории вблизи вокзала. Во время разминирования одного из взрывных элементов были ранены двое взрывотехников ГСЧС. Еще одна мина взорвалась в руках местного жителя, – сказано в сообщении.

Нацполиция подчеркнула, что боевые элементы ракет особенно опасны, так как их первое назначение – уничтожение легкобронированной техники, второе – обезвреживание людей минами, которые находятся внутри.

– Отличительным признаком такого элемента является белая лента. Не подходите к снаряду ближе 10 метров, – рассказал начальник группы пиротехнических работ и гуманитарного разминирования АРВС ДСНС в Донецкой области Анатолий Красноперов.

По его словам, такие ракеты также были выпущены на Черниговскую область и обнаружены в Николаеве.

– Полицейские Донбасса и взрывотехники ГСЧС настойчиво призывают жителей соблюдать правила безопасности по взрывоопасным предметам. Не подходите к взрывным устройствам и элементам! Не прикасайтесь! Не пытайтесь перенести! Сразу сообщайте о находке в полицию или ГСЧС по номеру 101. Покровское РУП – 050-020-98-46, – резюмировали в ведомстве.

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