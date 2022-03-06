Армія РФ випустила дві ракети Торнадо – С по Донецькій області

Нацполіція України повідомляє, що армія Російської Федерації випустила дві російські ракети Торнадо – С по Донецькій області.

– У кожну ракету входить по 646 (!) касетних бойових елементів, які можуть здетонувати в будь-який момент. У Покровську від вибуху таких мін, які “накрили” житловий приватний сектор, поранення отримали троє людей – місцевий житель та два вибухотехніки ДСНС, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що російська армія взяла на озброєння ракети Торнадо-С у 2015 році. Усередині кожної ракети – 646 касетних кумулятивних осколкових бойових елементів 3Б30 (хв).

За даними Нацполіції, дві такі ракети окупаційні війська російської армії випустили до міста Покровськ.

– Попередньо окупанти хотіли підірвати залізничний вокзал, проте бойові елементи впали здебільшого на приватний сектор мирних жителів – на вулиці Центральна, Кальміуська, Бикова та довколишні території поблизу вокзалу. Під час розмінування одного з вибухових елементів було поранено двох вибухотехніків ДСНС. Ще одна міна вибухнула в руках місцевого мешканця, – сказано у повідомленні.

Нацполіція підкреслила, що бойові елементи ракет є особливо небезпечними, оскільки їхнє перше призначення – знищення легкоброньованої техніки, друге – знешкодження людей мінами, що знаходяться всередині.

– Відмінною ознакою такого елемента є біла стрічка. Не підходьте до снаряду ближче 10 метрів, – розповів начальник групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування АРВС ДСНС у Донецькій області Анатолій Краснопьоров.

За його словами, такі ракети також були випущені на Чернігівську область та виявлені у Миколаєві.