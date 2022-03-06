Без закрытого неба безопасность Одессы гарантировать невозможно – Подоляк

Российские захватчики готовятся к атаке против Одессы. Они уже пытались это сделать, но ВСУ удалось сдержать их. Однако сейчас без закрытого неба над Украиной и необходимого количества самолетов обеспечить безопасность города невозможно, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Это война, которую начали не мы. Это война, которую начала Россия. Мы не можем знать российские планы с точностью до минуты. Но мы знаем, что российские войска активно готовятся к атаке против Одессы. Они уже пробовали воплотить этот план. Но нашей обороне удалось их сдержать, – сказал он.

По его словам, российские войска еще минувшей ночью были готовы к бомбардировкам Одессы.

– Пока небо над Украиной не закрыто или пока Запад не дал нам нужное количество самолетов, мы не можем гарантировать безопасность Одессы с воздуха, – добавил Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся бомбить Одессу.

По его словам, есть свидетельства российских военных, документы, карты и планы, доказывающие, что все предыдущие атаки на украинские города давно были спланированы.