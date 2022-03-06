Без закритого неба безпеку Одеси гарантувати неможливо – Подоляк

Російські загарбники готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися це зробити, але ЗСУ вдалося їх стримати. Проте зараз без закритого неба над Україною і необхідної кількості літаків гарантувати безпеку міста неможливо, розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Це війна, яку почали не ми. Це війна, яку почала Росія. Ми не можемо знати російські плани з точністю до хвилини. Але ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалося їх стримати, – сказав він.

За його словами, російські війська ще минулої ночі були готові до бомбардувань Одеси.

– Поки небо над Україною не закрите або поки Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря, – додав Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються бомбардувати Одесу.

За його словами, є свідчення російських військових, документи, мапи та плани, які доводять, що всі попередні атаки на українські міста давно було сплановано.