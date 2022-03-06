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Факти / Україна

Без закритого неба безпеку Одеси гарантувати неможливо – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Російські загарбники готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися це зробити, але ЗСУ вдалося їх стримати. Проте зараз без закритого неба над Україною і необхідної кількості літаків гарантувати безпеку міста неможливо, розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Це війна, яку почали не ми. Це війна, яку почала Росія. Ми не можемо знати російські плани з точністю до хвилини. Але ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалося їх стримати, – сказав він.

За його словами, російські війська ще минулої ночі були готові до бомбардувань Одеси.

– Поки небо над Україною не закрите або поки Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря, – додав Подоляк.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються бомбардувати Одесу.

За його словами, є свідчення російських військових, документи, мапи та плани, які доводять, що всі попередні атаки на українські міста давно було сплановано.

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Джерело: УНІАН

Фото: Офіс президента

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