Над Черным морем ВСУ збили еще один российский самолет

В Одесской области над Черным морем 6 марта ВСУ сбили еще один российский самолет.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба обороны Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
– Минус еще один вражеский самолет над Черным морем. Спасибо Вооруженным силам за отличную работу. Так и надо, – сказао в видеоообращении.
Президент Владимир Зеленский 6 марта в видеообращении заявил, что российские войска готовятся бомбить Одессу.
По его словам, свидетельства взятых в плен российских военных доказывают, что Россия давно готовила полномасштабную войну против Украины.
Фото: ВМС ЗС України