Над Черным морем ВСУ збили еще один российский самолет

В Одесской области над Черным морем 6 марта ВСУ сбили еще один российский самолет.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба обороны Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

– Минус еще один вражеский самолет над Черным морем. Спасибо Вооруженным силам за отличную работу. Так и надо, – сказао в видеоообращении.

Президент Владимир Зеленский 6 марта в видеообращении заявил, что российские войска готовятся бомбить Одессу.

По его словам, свидетельства взятых в плен российских военных доказывают, что Россия давно готовила полномасштабную войну против Украины.

Фото: ВМС ЗС України