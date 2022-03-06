Над Чорним морем ЗСУ збили ще один російський літак

На Одещині над Чорним морем 6 березня ЗСУ збили ще один російський літак.
Про це повідомив речник оперативного штабу оборони Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
– Мінус ще один ворожий літак над Чорним морем. Дякуємо Збройним силам за чудову роботу. Так і треба, – сказав у відеозверненні.
Президент Володимир Зеленський 6 березня у відеозверненні заявив, що російські війська готуються бомбардувати Одесу.
За його словами, свідчення російських військових, яких взяли у полон, доводять, що Росія давно готувала повномасштабну війну проти України.
Фото: ВМС ЗС України