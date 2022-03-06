Над Чорним морем ЗСУ збили ще один російський літак

На Одещині над Чорним морем 6 березня ЗСУ збили ще один російський літак.

Про це повідомив речник оперативного штабу оборони Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

– Мінус ще один ворожий літак над Чорним морем. Дякуємо Збройним силам за чудову роботу. Так і треба, – сказав у відеозверненні.

Президент Володимир Зеленський 6 березня у відеозверненні заявив, що російські війська готуються бомбардувати Одесу.

За його словами, свідчення російських військових, яких взяли у полон, доводять, що Росія давно готувала повномасштабну війну проти України.

Фото: ВМС ЗС України