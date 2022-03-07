Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему ФРГ поддерживает решение НАТО не обеспечивать бесполетную зону над Украиной. По ее словам, это вовлечет альянс в войну. Об этом она заявила 6 марта в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, это будет означать прямое участие НАТО в конфликте… Мы несем ответственность за защиту собственного народа, – рассказала Бербок.

По ее словам, блок не может рисковать жизнью миллионов европейцев. И чтобы война Путина в Украине не перекинулась на другие страны и не превратилась в третью мировую войну, члены НАТО “должны хранить холодную голову”.

Напомним, страны-союзники Североатлантического альянса пришли к согласию в вопросе отправки истребителей НАТО в Украину.

Об этом 6 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что страной, которая направит летальное оружие в Украину для борьбы с путинскими захватчиками, может стать Польша.

Фото: Annalena Baerbock