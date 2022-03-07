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Факты / Украина

Немецкая министер объяснила, почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной

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Немецкая министер объяснила, почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему ФРГ поддерживает решение НАТО не обеспечивать бесполетную зону над Украиной. По ее словам, это вовлечет альянс в войну. Об этом она заявила 6 марта в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

Это будет означать, что самолеты НАТО будут стрелять по российским самолетам, это будет означать прямое участие НАТО в конфликте… Мы несем ответственность за защиту собственного народа, – рассказала Бербок.

По ее словам, блок не может рисковать жизнью миллионов европейцев. И чтобы война Путина в Украине не перекинулась на другие страны и не превратилась в третью мировую войну, члены НАТО “должны хранить холодную голову”.

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Напомним, страны-союзники Североатлантического альянса пришли к согласию в вопросе отправки истребителей НАТО в Украину.

Об этом 6 марта заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что страной, которая направит летальное оружие в Украину для борьбы с путинскими захватчиками, может стать Польша.

Фото: Annalena Baerbock

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