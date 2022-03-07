Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила чому ФРН підтримує рішення НАТО не забезпечувати безпольотну зону над Україною. За її словами, це означало б, що літаки альянсу мають збивати російські літаки, а це залучить Німеччину до війни. Про це вона заявила 6 березня в ефірі німецького громадсько-правового телеканалу ARD.

Це означатиме, що літаки НАТО стрілятимуть російськими літаками, це означатиме пряму участь НАТО у конфлікті… Ми несемо відповідальність за захист власного народу, – розповіла Бербок.

За її словами, блок не може ризикувати життям мільйонів європейців. І щоб війна Путіна в Україні не перекинулася на інші країни і не перетворилася на третю світову війну, члени НАТО “повинні зберігати холодну голову”.

Нагадаємо, країни-союзники Північноатлантичного альянсу дійшли згоди у питанні відправки винищувачів НАТО в Україну.

Про це 6 березня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що країною, яка направить летальну зброю в Україну для боротьби з путінськими загарбниками, може стати Польща.

Фото: Annalena Baerbock