Так звана “денацифікація”, під прикриттям якої глава Росії Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України, є чистим нацизмом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Він наголосив, що оголошена Кремлем “денацифікація” спрямована на знищення української нації.

– “Денацифікація” в цьому випадку є чистим нацизмом, знищенням української нації. Те саме було в 1940-х роках: нацистська Німеччина проводила “денацифікацію” єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує “денацифікацію”, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати “денацифікація”, а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що подібне відбувалося в історії багато разів і закінчувалося дуже погано.

– Для деяких країн це закінчилося таким чином, що ці країни були нажахані тим, що зробили. Були країни, які починали “очищувати” світ від тієї чи іншої нації, а інші країни потім шкодували, що не захищали від цього іншу націю, – заявив глава держави.

Володимир Зеленський висловив переконання, що в майбутньому світ визнає, що нинішні події були спрямовані на знищення народу України.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент Росії Володимир Путін офіційно заявив про введення військ РФ в Україну під приводом начебто “демілітаризації та денацифікації”.

7 березня в Міжнародному суді ООН у Гаазі розпочалися слухання за позовом України проти Росії щодо вчинення останньою воєнних злочинів на території нашої держави.