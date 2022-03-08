РФ за 13 днів війни проти України втратила більше авіатехніки, ніж за останні 30 років – Зеленський

Росія за минулі 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, скільки за 13 днів війни проти України. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Але він зазначив, що у російських загарбників ще достатньо машин для вбивств мирного населення і ракет для терору. Тому Україна і далі просить світ захистити її небо.

– 13 днів, коли ми чуємо обіцянки. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі. Будуть літаки. Нам їх передадуть. Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі. На тих, хто віддає і хто виконує злочинні накази. Хто свідомо знищує український народ. Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там, на Заході, десь там, у кабінетах, очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо, – зауважив президент.

Тим часом у Генштабі Збройних сил України повідомили, що загальні бойові втрати російських загарбників вже перевищили 12 000 осіб особового складу.

Також Росія у війні проти України втратила 48 літаків, 80 гелікоптерів і понад 300 танків.