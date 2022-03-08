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Факти / Україна

Російські загарбники знову не випустили мирних мешканців Маріуполя – ООС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Евакуація з Маріуполя

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що Росія вкотре зірвала евакуацію мирних мешканців Маріуполя.

Українські військові по всьому маршруту розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження, проте російські загарбники не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста.

– Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними! – наголошують у штабі.

У полку Азов уточнили, що просто зараз, не випускаючи людей з міста, ворог розпочав атаку на Маріуполь саме в цьому напрямку.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також повідомила, що Росія обстрілює напрямок руху гуманітарного вантажу Запоріжжя – Маріуполь.

Фото: полк Азов

Джерело: Штаб ООС

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