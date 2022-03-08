Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он отметил, что в этом году не может поздравить всех украинок с праздником 8 Марта и сказать традиционные слова, когда вокруг столько страданий и горя, когда идет война.

В то же время он подчеркнул: если мир будет в стороне – он потеряет себя навсегда. Потому что есть безусловные ценности, которые для всех одинаковые.

— Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир, – заметил глава государства.

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня ночью российские войска снова бомбили Сумы авиабомбами. Также враг заблокировал и специально истощает Мариуполь.

Российские захватчики сознательно отключают связь в городе, сознательно блокируют подвоз еды, поставки воды, отключают электричество.

По словам президента, в Мариуполе впервые за десятки лет, впервые наверное со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. И все это происходит в 2022 году!

Также Владимир Зеленский в очередной раз довольно эмоционально призвал помочь Украине защитить свое небо от ударов российских ракет и самолетов.

– Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупанты всюду, где можем. Повсюду. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупанты. Сотни вертолетов. 13 дней, как нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут. Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве. Вина – на оккупантах. Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-нибудь там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо, – заявил президент.

Владимир Зеленский заверил, что будет обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну, этот геноцид украинцев.

Он объяснил, что Украина продолжает говорить с партнерами, с лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь. В частности, глава государства уже говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой, народ которой стоит бок о бок с украинцами в этой борьбе.

Кроме того, президент говорил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Индии господином Моди.

Но глава государства убежден, что есть вещи, которые решаются не в переговорах, которые не зависят непосредственно от нас, а только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах.