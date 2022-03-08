Якщо світ буде осторонь – він втратить себе: нове відеозвернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він зазначив, що цьогоріч не може привітати усіх українок зі святом 8 Березня і сказати традиційні слова, коли навколо стільки страждань і горя, коли триває війна.

Водночас він зауважив: якщо світ буде осторонь – він втратить себе назавжди. Бо є безумовні цінності, які для всіх однакові.

– Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ, – зауважив глава держави.

Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі російські війська знову бомбили Суми авіабомбами. Також ворог заблокував і спеціально виснажує Маріуполь.

Російські загарбники свідомо відключають звʼязок у місті, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику.

За словами президента, в Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. І все це коїться у 2022 році!

Також Володимир Зеленський вже вкотре досить емоційно закликав допомгти Україні захистити своє небо від ударів російських ракет і літаків.