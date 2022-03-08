Якщо світ буде осторонь – він втратить себе: нове відеозвернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він зазначив, що цьогоріч не може привітати усіх українок зі святом 8 Березня і сказати традиційні слова, коли навколо стільки страждань і горя, коли триває війна.
Водночас він зауважив: якщо світ буде осторонь – він втратить себе назавжди. Бо є безумовні цінності, які для всіх однакові.
– Передусім це життя. Право на життя для кожного. Саме те, за що ми боремось в Україні. Саме те, чого нас хочуть позбавити ці слабкі окупанти. Саме те, що повинен захистити світ, – зауважив глава держави.
Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні вночі російські війська знову бомбили Суми авіабомбами. Також ворог заблокував і спеціально виснажує Маріуполь.
Російські загарбники свідомо відключають звʼязок у місті, свідомо блокують підвезення їжі, постачання води, відключають електрику.
За словами президента, в Маріуполі вперше за десятки років, вперше мабуть з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. І все це коїться у 2022 році!
Також Володимир Зеленський вже вкотре досить емоційно закликав допомгти Україні захистити своє небо від ударів російських ракет і літаків.
– Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів. 13 днів, коли нам кажуть, що ось-ось буде допомога у небі. Будуть літаки. Нам їх передадуть.
Провина за кожну смерть кожної людини в Україні від авіаударів та у заблокованих містах – безумовно, на російській державі Провина – на окупантах. Але відповідальність за це – і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити десь там на Заході, десь там у кабінетах, очевидно необхідне рішення. На тих, хто досі не убезпечив українське небо, – заявив президент.