Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что обесточивание Чернобыльской АЭС грозит утечкой радиации. В связи с этим он призвал международное сообщество потребовать от России прекратить огонь и позволить ремонтным бригадам возобновить электроснабжение.

Соответствующее заявление глава МИД сделал в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба проинформировал, что единственная линия электроснабжения Чернобыльской АЭС и всех ее ядерных объектов повреждена. В настоящее время ЧАЭС и ее объекты контролируют российские войска.

– ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее возобновить электроснабжение, — подчеркнул министр.

Кулеба уточнил, что резервные дизель-генераторы еще будут обеспечивать питание Чернобыльской атомной электростанции и ее объектов в течение 48 часов.

После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива. Это будет угрожать утечкой радиации.

– Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно! – добавил Кулеба.

Как сообщили в пресс-службе компании Энергоатом, в результате повреждения оккупантами была отключена высоковольтная линия 750 кВ ЧАЭС – Киевская.

Из-за этого Чернобыльская АЭС и все ядерные объекты в зоне отчуждения остались без электроснабжения. Без электричества – и город Славутич.

По информации Энергоатома, в хранилище отработанного ядерного топлива сейчас хранится до 20 тыс. отработанных топливных сборок, требующих охлаждения. Последнее возможно при наличии электроснабжения.

– Если его не будет, то насосы не будут выполнять охлаждение. Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы, — подчеркнули в компании.

На объекте также не будет работать вентиляция, и находящийся на ЧАЭС персонал может получить опасную дозу излучения.

Кроме того, не работает система пожаротушения, что создает риски на случай пожара из-за попадания снаряда.

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Как известно, российские войска захватили территорию Чернобыльской АЭС 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Впоследствии сообщалось, что захватчики удерживают персонал Чернобыльской АЭС, люди истощены.

В то же время, омбудсмен Людмила Денисова информировала, что на захваченной Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения враг нарушает требования радиационной безопасности.

Сегодня стало известно, что в результате действий российских захватчиков Чернобыльская АЭС полностью обесточена. А поскольку боевые действия продолжаются, невозможно начать ремонтные работы.

Источник: Дмитрий Кулеба, Энергоатом