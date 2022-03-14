Переговоры России и Украины стартуют уже в 10:30 по киевскому времени. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

В своем ночном обращении Владимир Зеленский описал основную задачу этой сессии переговоров так:

У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это трудная история. Трудный путь. Но путь нужен.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что встреча состоится в режиме онлайн.

Ще раз. Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Фото: Михайло Подоляк