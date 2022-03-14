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Факты / Украина

Переговоры Украины и России стартуют в 10:30 – их основная цель

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Переговоры Украины и России стартуют в 10:30 – их основная цель

Переговоры России и Украины стартуют уже в 10:30 по киевскому времени. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

В своем ночном обращении Владимир Зеленский описал основную задачу этой сессии переговоров так:

У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов. Встреча, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это трудная история. Трудный путь. Но путь нужен.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что встреча состоится в режиме онлайн.

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Фото: Михайло Подоляк

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