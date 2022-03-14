Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 18 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Переговори України та Росії стартують о 10:30 – їх основна ціль

Олена Конюшок SEO оптимізація
Переговори України та Росії стартують о 10:30 – їх основна ціль

Переговори Росії та України стартують уже о 10:30 за київським часом. Про це пише УНІАН, посилаючись на голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію.

У своєму нічному відеозверненні Володимир Зеленський описав основне завдання цього раунду перемовин так:

У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що зустріч відбудеться у режимі онлайн.

Читайте
Зеленський до НАТО: закрийте небо, бо російські ракети можуть впасти на вашу територію

Фото: Михайло Подоляк

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка