Переговори Росії та України стартують уже о 10:30 за київським часом. Про це пише УНІАН, посилаючись на голову фракції “Слуга народу” Давида Арахамію.

У своєму нічному відеозверненні Володимир Зеленський описав основне завдання цього раунду перемовин так:

У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявляв, що зустріч відбудеться у режимі онлайн.

Ще раз. Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги. У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Фото: Михайло Подоляк