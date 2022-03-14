Перша в ЄС та НАТО: Естонія закликала ООН закрити небо над Україною

Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом про закриття неба над Україною. Це перший такий заклик від країни, яка входить до ЄС та НАТО.
– Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від усього народу щиро дякую спікеру парламенту Естонської Республіки Юрі Ратасу та всім депутатам за сміливість і відданість Україні, – підкреслив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
За його словами, таке рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу.
– Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру та закриття неба над Україною. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб небо знову стало для нас джерелом світла та тепла, а не смерті та руйнувань, які зазнає Росія, – резюмував Стефанчук.