Перша в ЄС та НАТО: Естонія закликала ООН закрити небо над Україною

Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом про закриття неба над Україною. Це перший такий заклик від країни, яка входить до ЄС та НАТО.

– Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від усього народу щиро дякую спікеру парламенту Естонської Республіки Юрі Ратасу та всім депутатам за сміливість і відданість Україні, – підкреслив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, таке рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу.