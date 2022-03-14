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Факти / Світ

Перша в ЄС та НАТО: Естонія закликала ООН закрити небо над Україною

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Естонія

Парламент Естонії ухвалив рішення із закликом про закриття неба над Україною. Це перший такий заклик від країни, яка входить до ЄС та НАТО.

– Першим бути складно, відповідально та почесно. Тому від себе особисто, від українських парламентарів, від усього народу щиро дякую спікеру парламенту Естонської Республіки Юрі Ратасу та всім депутатам за сміливість і відданість Україні, – підкреслив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, таке рішення має стати прикладом рішучості для інших парламентів світу.

– Адже парламентарі – це представники народу. А народи світу вимагають рішучих дій щодо встановлення миру та закриття неба над Україною. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб небо знову стало для нас джерелом світла та тепла, а не смерті та руйнувань, які зазнає Росія, – резюмував Стефанчук.

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