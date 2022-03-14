Украинские военные уничтожили под Мелитополем Запорожской области около 50 единиц техники.

Такие уточненные предварительные данные в эфире спецмарафона национальных телеканалов сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Сама же вражеская колонна состояла из 200 единиц техники.

– Когда посмотрели, сколько было уничтожено, то это четвертинка, 50 единиц. Но и это очень много на самом деле, потому что свидетельствует о том, что это подразделение теперь ограниченно пригодно, – отметил Алексей Арестович.

Напомним, что 11 марта российские захватчики похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Сейчас украинские власти ведут переговоры и консультации на самом высоком уровне с мировыми лидерами, чтобы освободить Ивана Федорова.

Продолжаются переговоры и относительно освобождения еще одного главы города в Запорожской области – мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Его взяли в плен 13 марта.

14 марта начались 19-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ