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Факти / Україна

Підрозділ обмежено придатний – Арестович про підбиту колону ворога під Мелітополем

Тетяна Забожко редакторка стрічки
військова техніка

Українські військові знищили під Мелітополем Запорізької області близько 50 одиниць техніки.

Такі уточнені попередні дані в ефірі спецмарафону національних телеканалів повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Сама ж ворожа колона налічувала 200 одиниць техніки.

– Коли подивились, скільки було знищено, то це десь четвертинка, 50 одиниць. Але і це дуже багато насправді, бо свідчить про те, що цей підрозділ тепер обмежено придатний, – наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, що 11 березня російські загарбники викрали міського голову Мелітополя Івана Федорова.

Нині українська влада веде переговори та консультації на найвищому рівні зі світовими лідерами, щоб звільнити Івана Федорова.

Тривають переговори й щодо звільнення ще одного очільника міста в Запорізькій області – мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Його взяли в полон 13 березня.

14 березня почалася 19-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

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