ВСУ уничтожили российский вездеход Витязь
Вооруженные силы Украины уничтожили российский многоцелевой двухзвенный вездеход на гусеничном ходу ДТ-30 Витязь.
Как сообщают в Госпогранслужбе со ссылкой на военного эксперта Романа Бочкалу, стоимость вездехода достигает 13,7 млн рублей.
– Это первая потеря такой техники армией РФ. ВСУ гарантируют, что не последняя, – говорится в сообщении.
Вездеход ДТ-30 Витязь был разработан еще в Советском Союзе для транспортировки больших грузов по болотам, снегу и бездорожью при экстремальных погодных условиях – от -50°С до +40°С.
Напомним, что 13 марта украинские военные уничтожили под Мелитополем Запорожской области четверть колонны техники РФ, состоявшей из 200 единиц.
В целом за минувшие сутки ВСУ уничтожили:
- 15 вражеских танков (389 в общем),
- 23 боевых бронированных машин (1 249 в общем),
- 10 единиц артиллерийских систем (150 в целом),
- две единицы реактивных систем залпового огня (64 в целом),
- три самолета (77 в целом),
- четыре вертолета (90 в общем),
- 17 единиц автомобильной техники (617 в целом),
- один беспилотник оперативно-тактического уровня (восемь в общем).
14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Роман Бочкала
Фото: Роман Бочкала