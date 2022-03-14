Март, 14, 2022 в 12:19

Вооруженные силы Украины уничтожили российский многоцелевой двухзвенный вездеход на гусеничном ходу ДТ-30 Витязь.

ВСУ уничтожили российский вездеход Витязь / 2 фотографии

Как сообщают в Госпогранслужбе со ссылкой на военного эксперта Романа Бочкалу, стоимость вездехода достигает 13,7 млн рублей.

– Это первая потеря такой техники армией РФ. ВСУ гарантируют, что не последняя, ​​– говорится в сообщении.

Вездеход ДТ-30 Витязь был разработан еще в Советском Союзе для транспортировки больших грузов по болотам, снегу и бездорожью при экстремальных погодных условиях – от -50°С до +40°С.

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Напомним, что 13 марта украинские военные уничтожили под Мелитополем Запорожской области четверть колонны техники РФ, состоявшей из 200 единиц.

В целом за минувшие сутки ВСУ уничтожили:

15 вражеских танков (389 в общем),

23 боевых бронированных машин (1 249 в общем),

10 единиц артиллерийских систем (150 в целом),

две единицы реактивных систем залпового огня (64 в целом),

три самолета (77 в целом),

четыре вертолета (90 в общем),

17 единиц автомобильной техники (617 в целом),

один беспилотник оперативно-тактического уровня (восемь в общем).

14 марта начались девятнадцатые сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Роман Бочкала

Фото: Роман Бочкала