Збройні сили України знищили російський багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничному ходу ДТ-30 Витязь.
Як повідомляють у Держприкордонслужбі з посиланням на військового експерта Романа Бочкалу, вартість всюдихода сягає 13,7 млн рублів.
– Це перша втрата такої техніки армією РФ. ЗСУ гарантують, що не остання, – ідеться в повідомленні.
Всюдихід ДТ-30 Витязь розробили ще в Радянському Союзі для транспортування великих вантажів по болотах, снігу та бездоріжжі за екстремальних погодних умов – від -50°С до +40°С.
Нагадаємо, що 13 березня українські військові знищили під Мелітополем Запорізької області чверть колони техніки РФ, що складалась із 200 одиниць.
Загалом за минулу добу ЗСУ знищили:
- 15 ворожих танків (389 загалом),
- 23 бойові броньовані машини (1 249 загалом),
- 10 одиниць артилерійських систем (150 загалом),
- дві одиниці реактивних систем залпового вогню (64 загалом),
- три літаки (77 загалом),
- чотири гелікоптери (90 загалом),
- 17 одиниць автомобільної техніки (617 загалом),
- один безпілотник оперативно-тактичного рівня (вісім загалом).
14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Роман Бочкала
Фото: Роман Бочкала