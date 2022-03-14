Збройні сили України знищили російський багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничному ходу ДТ-30 Витязь.

ЗСУ знищили російський всюдихід Витязь / 2 фотографии

Як повідомляють у Держприкордонслужбі з посиланням на військового експерта Романа Бочкалу, вартість всюдихода сягає 13,7 млн рублів.

– Це перша втрата такої техніки армією РФ. ЗСУ гарантують, що не остання, – ідеться в повідомленні.

Всюдихід ДТ-30 Витязь розробили ще в Радянському Союзі для транспортування великих вантажів по болотах, снігу та бездоріжжі за екстремальних погодних умов – від -50°С до +40°С.

Нагадаємо, що 13 березня українські військові знищили під Мелітополем Запорізької області чверть колони техніки РФ, що складалась із 200 одиниць.

Загалом за минулу добу ЗСУ знищили:

15 ворожих танків (389 загалом),

23 бойові броньовані машини (1 249 загалом),

10 одиниць артилерійських систем (150 загалом),

дві одиниці реактивних систем залпового вогню (64 загалом),

три літаки (77 загалом),

чотири гелікоптери (90 загалом),

17 одиниць автомобільної техніки (617 загалом),

один безпілотник оперативно-тактичного рівня (вісім загалом).

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Роман Бочкала

Фото: Роман Бочкала