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Факти / Україна

ЗСУ знищили російський всюдихід Витязь

Тетяна Забожко редакторка стрічки
всюдихід ДТ-30 Витязь

Збройні сили України знищили російський багатоцільовий дволанковий всюдихід на гусеничному ходу ДТ-30 Витязь.

всюдихід ДТ-30 Витязь
всюдихід ДТ-30 Витязь
всюдихід ДТ-30 Витязь
всюдихід ДТ-30 Витязь
ЗСУ знищили російський всюдихід Витязь / 2 фотографии

Як повідомляють у Держприкордонслужбі з посиланням на військового експерта Романа Бочкалу, вартість всюдихода сягає 13,7 млн рублів.

– Це перша втрата такої техніки армією РФ. ЗСУ гарантують, що не остання, – ідеться в повідомленні.

Всюдихід ДТ-30 Витязь розробили ще в Радянському Союзі для транспортування великих вантажів по болотах, снігу та бездоріжжі за екстремальних погодних умов – від -50°С до +40°С.

Нагадаємо, що 13 березня українські військові знищили під Мелітополем Запорізької області чверть колони техніки РФ, що складалась із 200 одиниць.

Загалом за минулу добу ЗСУ знищили:

  • 15 ворожих танків (389 загалом),
  • 23 бойові броньовані машини (1 249 загалом),
  • 10 одиниць артилерійських систем (150 загалом),
  • дві одиниці реактивних систем залпового вогню (64 загалом),
  • три літаки (77 загалом),
  • чотири гелікоптери (90 загалом),
  • 17 одиниць автомобільної техніки (617 загалом),
  • один безпілотник оперативно-тактичного рівня (вісім загалом).

14 березня почалася дев’ятнадцята доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Роман Бочкала

Фото: Роман Бочкала

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