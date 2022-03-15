В условиях военного положения мобилизация в Украине остается важной составляющей в победе над путинскими захватчиками.

По состоянию на 20-й день войны началась вторая волна мобилизации, когда к службе в рядах ВСУ привлекаются те военнообязанные, которые не относятся к числу резервистов первой очереди.

Вторая волна мобилизации

Согласно законодательству, всеобщая мобилизация в Украине происходит в четыре волны.

Поэтапность привлечения военнообязанных граждан происходит в соответствии с возможностями и потребностями армии, а также исходя из успехов боевых действий.

В Минобороны отмечают: призыв осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами, сейчас они под грифом “секретно”.

Волны мобилизации:

Первая. Касается оперативного резерва: бывшие военнослужащие с боевым опытом, контрактники и ветераны АТО/ООС. До 40 лет. Вторая. Также касается оперативного резерва: бывшие военнослужащие с боевым опытом ДО 2014 года, а также контрактники. Третья. Мобилизационный резерв. Речь идет о выпускниках университетов, прошедших военную кафедру и получивших звание офицер запаса. Во время минувших волн мобилизации эти граждане не призывались. Четвертая. Общественный резерв. Речь идет о гражданах, которых ВСУ могут привлечь к военным формированиям только при условии наиболее критического сценария развертывания полномасштабной войны. Никаких возрастных и физических ограничений у этой волны нет.

15 марта к гражданам, подпадающим под категорию второй волны мобилизации в Украине, обратился начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВС Украины Роман Горбач.

Граждане, ранее проходившие службу и имеющие соответствующий опыт на определенных должностях, также могут быть отправлены непосредственно в воинские части, а граждан, которые раньше не проходили службы, но подлежат мобилизации, обязательно отправляют в учебные центры Вооруженных сил Украины, где они проходят соответствующую подготовку и только после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения задач по обороне.

Напомним, указ президента Владимира Зеленского о проведении общей мобилизации в Украине Верховная Рада приняла 3 марта.

Он предусматривает проведение общей мобилизации на территории 24 областей Украины и Киеве в течение 90 суток.

Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. А Кабинет министров должен обеспечить необходимое финансирование.

Призыв военнообязанных, резервистов, а также привлечение транспортных средств для нужд украинской армии будут осуществляться согласно мобилизационному плану.