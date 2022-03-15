В умовах воєнного стану мобілізація в Україні залишається важливою складовою у перемозі над путінськими загарбниками.

Станом на 20-й день війни розпочалася друга хвиля мобілізації, тобто до служби в лавах ЗСУ залучаються ті військовозобов’язані, які не входили до резервістів першої черги.

Друга хвиля мобілізація

Згідно з законодавством, загальна мобілізація в Україні відбувається у чотири хвилі.

Поетапність залучення військовозобов’язаних громадян відбувається згідно з можливостями та потребами армії, а також виходячи з перебігу бойових дій.

У Міноборони зазначають: призов здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами, наразі вони є з грифом “секретно”.

Хвилі мобілізації:

Перша. Стосується оперативного резерву: колишні військовослужбовці з бойовим досвідом, контрактники та ветерани АТО/ООС. До 40 років. Друга. Також стосується оперативного резерву: колишні військовослужбовці з бойовим досвідом ДО 2014 року. Також контрактники. Третя. Мобілізаційний резерв. Йдеться про випускників університетів, які пройшли військову кафедру та отримали звання офіцер запасу. Під час минулих хвиль мобілізації ці громадяни не призивалися. Четверта. Громадський резерв. Йдеться про громадян, яких ЗСУ можуть залучити до військформувань лише за умови найбільш критичного сценарію розгортання повномасштабної війни. Жодних вікових та фізичних обмежень ця хвиля не має.

15 березня до громадян, що підпадають під категорію другої хвилі мобілізації в Україні, звернувся начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України Роман Горбач.

Громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини, а громадян, які раніше не проходили служби, але підлягають мобілізації, обов’язково відправляють до навчальних центрів Збройних сил України, де вони проходять відповідну підготовку і лише після цього прямують до бойових військових частин з метою виконання завдань з оборони.

Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про проведення загальної мобілізації в Україні Верховна Рада ухвалила 3 березня.

Він передбачає проведення загальної мобілізації на території 24 областей України та в Києві протягом 90 діб.

Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних та резервістів. А Кабінет міністрів повинен забезпечити необхідне фінансування.

Призов військовозобов’язаних, резервістів, а також залучення транспортних засобів для потреб української армії здійснюватимуть згідно з мобілізаційним планом.