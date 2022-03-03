Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о проведении в нашем государстве всеобщей мобилизации.

Соответствующее решение нардепы приняли на пленарном заседании в четверг, 3 марта.

Депутаты 279 голосами поддержали за основу и в целом президентский законопроект №7113: Об утверждении указа президента Украины О всеобщей мобилизации.

Согласно статье 85 Конституции Украины, к полномочиям Верховной Рады относится утверждение в течение двух дней с момента обращения президента Украины указа о всеобщей или частичной мобилизации.

Принятый сегодня закон вступит в силу со дня его опубликования.

Что предусматривает указ президента

Согласно тексту указа, в связи с вторжением войск РФ в Украину и для обеспечения обороны нашего государства объявляется всеобщая мобилизация.

Она будет проведена на территории 24 областей Украины и в Киеве в течение 90 дней.

Призыв военнообязанных, резервистов, а также привлечение транспортных средств для нужд украинской армии будут осуществляться согласно мобилизационному плану.

Генеральному штабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных и резервистов. А Кабинет министров должен обеспечить необходимое финансирование.

Всеобщая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время боевых действий: первая очередь оперативного резерва, вторая очередь оперативного резерва, мобилизационный резерв, общественный резерв.