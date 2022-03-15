Країні-агресору Росії не вдається набрати найманців у Сирії та Лівії. Водночас Китай, у якого просить про допомогу РФ, навряд чи виконуватиме забаганки Кремля.

Про це розповів в ефірі українських телеканалів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Є певна інформація, що в Сирії просто не вдається набрати людей. Ані в Сирії, ані в Лівії. В них є багато внутрішніх проблем – громадянська війна не припинена ні в Сирії, ні в Лівії, щоб їхати воювати ще в Україну, – наголосив Арестович.

Він висловив думку, що потенційні найманці розуміють “свої перспективи” в Україні в холодну пору року. Крім того, вони не знають мови та не орієнтуються на українській місцевості.

Прокоментував Арестович і повідомлення, що РФ попросила у Китаю військову та фінансову допомогу у зв’язку з вторгненням в Україну.

– Росіяни б дуже хотіли втягнути Китай – і політичну допомогу, і воєнну. Але слід розуміти дуже просту річ: по-перше, це абсолютно дві різні культури і світоглядно, і політично. Китай – це переважно м’яка сила. Він має значну воєнну силу, але треба розуміти, що в них взагалі немає воєнного досвіду. Окрім війни з В’єтнамом 1979 року, коли вони отримали нищівну поразку. Друге – Китай завжди ставить на м’яку силу, розраховує на десятиліття і століття і точно не буде виконувати забаганки божевільного вождя в Кремлі, – зазначив Арестович.

Він також нагадав, що Китай залежить від Заходу, оскільки 75% китайської економіки базуються на торгівлі із західними країнами. А тому якщо Захід запровадить проти КНР хоч найменші економічні санкції, у Пекіні це дуже добре відчують.

На думку Арестовича, оприлюднення в західних ЗМІ повідомлень, що Китай начебто готовий надати допомогу РФ, є швидше попередженням для Пекіна.

– Американці вже попередили. Взагалі оприлюднення інформації, що Китай нібито готовий надати воєнну допомогу, – це офіційне попередження Китаю через відкриті медіа. Я не думаю, що китайці намагалися надати цю допомогу. Я думаю, що росіяни запросили, а американці попередили, що цього не варто робити, – заявив він.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела стверджували, що Китай начебто ухвалив рішення надати РФ економічну та фінансову підтримку.

Водночас у США попередили, що якщо КНР запропонує РФ матеріальну підтримку у війні проти України, на нього чекають “наслідки”.