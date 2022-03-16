Зеленский наградил 159 работников Нацгвардии, полиции, ГСЧС и Госпогранслужбы

Владимир Зеленский отметил государственными наградами 159 сотрудников Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничний службы, 27 из них – посмертно.

Соответствующий указ №141/2022 опубликован на сайте главы государства.

Награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге”.

Президент отметил защитников орденами Богдана Хмельницкого, За мужество и медалями За безупречную службу, Защитнику Отечества и За военную службу Украины.

Награды получили 55 военнослужащих Нацгвардии, 73 – Нацполиции, трое – ГСЧС, 28 – Госпогранслужбы.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге обязал остановить Россию военные действия в Украине, которые она начала 24 февраля 2022 года.