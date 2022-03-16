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Факти / Україна

Зеленський нагородив 159 працівників Нацгвардії, поліції, ДСНС та Держприкордонслужби

Маліновська Ангеліна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 159 працівників Національної гвардії України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби, 27 із них – посмертно.

Відповідний указ №141/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Нагороди присвоєно “за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі”.

Президент відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, За мужність та медалями За бездоганну службу, Захиснику Вітчизни та За військову службу України.

Нагороди отримали 55 військовослужбовців Нацгвардії, 73 – Нацполіції, троє – ДСНС, 28 – Держприкордонслужби.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав Росію зупинити воєнні дії в Україні, які вона почала 24 лютого 2022 року.

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