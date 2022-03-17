Китаю не нужна война Путина против Украины – Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 17 марта, заявил в эфире Фактов ICTV, что Китаю не нужна война, которую развязал президент России Владимир Путин против Украины.

Климкин уточнил, что изначально Китай очень осторожно относился к этой войне и пытался подбирать слова, но теперь он меняет свое отношение.

– Он посмотрел на цены на еду, от которых он зависит, а также на цены на нефть и на газ, и там у всех чуть ли не сердечный приступ. Они схватились за голову и поняли, что их желание получить Тайвань также будет рассматриваться сквозь призму этой зверской войны Путина. Китай этого не хочет и потому начал говорить, что якобы не планировал такого, – сказал Павел Климкин.

Экс-министр напомнил, что Москва попросила помощи у Пекина – пайки для армии, так как, вероятно, они собирались есть украинскую еду, но их полномасштабное вторжение с треском провалилось.