Китаю не потрібна війна Путіна проти України – Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у четвер, 17 березня, заявив в ефірі Фактів ICTV, що Китаю не потрібна війна, яку розв’язав президент Росії Володимир Путін проти України.

Клімкін уточнив, що Китай дуже обережно ставився до цієї війни і намагався підбирати слова, але тепер він змінює своє ставлення.

– Він подивився на ціни на їжу, від яких він залежить, а також на ціни на нафту та газ і там у всіх мало не серцевий напад. Вони схопилися за голову і зрозуміли, що їхнє бажання отримати Тайвань також розглядатиметься через призму цієї звірячої війни Путіна. Китай цього не хоче і тому почав говорити, що нібито не планував такого, – сказав Павло Клімкін.

Ексміністр нагадав, що Москва попросила допомоги у Пекіна – пайки для армії, оскільки ймовірно вони збиралися їсти українську їжу, але їхнє повномасштабне вторгнення з тріском провалилося.