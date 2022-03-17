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Факти / Україна

В Енергоатомі розповіли, чим небезпечна пожежа на захопленій РФ Запорізькій АЕС

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В Енергоатомі розповіли, чим небезпечна пожежа на захопленій РФ Запорізькій АЕС

Ймовірність пожежі на Запорізькій АЕС залишається, однак ризики спричинити реальну радіаційну аварію досить низькі.

Про це в одному з інтерв’ю заявив виконувач обов’язків голови Енергоатому Петро Котін. Він також пояснив, чим насправді може бути небезпечна пожежа на атомній електростанції.

Одним із вразливих місць, за словами керівника Енергоатому, є система безпеки ядерного енергоблоку.

– Пожежа у приміщеннях, де знаходиться система безпеки ядерного енергоблоку, звичайно, може спричинити радіаційну аварію. Але блок захищений. Він має глибоку систему захисту. Не так просто таким от “обезьянам” прийти, почати стріляти по ядерному об’єкту і проломити усі вибудувані нами бар’єри, – підкреслив Петро Котін.

Найбільш небезпечний для загоряння об’єкт АЕС – це сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.

–  Паливо знаходиться у бетонних контейнерах, всередині оснащених металевими корзинами, – пояснив керівник Енергоатому.

Він зауважив, що загроза пожежі виникне лише після прямого попадання у такі контейнери.

Крім цього, ймовірність масштабної пожежі на атомному енергоблоці також залежить від того, як близько від палива вона розпочалася.

Якщо це зовнішня пожежа, вона не матиме жодних радіаційних наслідків.

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Джерело: Україна 24

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